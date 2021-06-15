Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yarandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Atatürk Bulvarı Öğretmenevi Kavşağı’nda Ömer Çelebi yönetimindeki 54 AAR 501 plakalı Fiat marka otomobil ile Halil Neddef (31) yönetimindeki 02 MA 0467 plakalı motosiklet çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Halil Neddef ile yanında bulunan Hamid El Abdo (51), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.