Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Ercan Canpolat idaresindeki 38 PE 614 plakalı Fıat marka otomobil, aynı istikamete giden Ali Yalçın idaresindeki 02 LE 198 plakalı tır'a Ozan Köyü yakınlarında arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Ercan Canpolat ve otomobilde bulunan Nevzat Serin yaralandı.

Yaralılar, Gölbaşı Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

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