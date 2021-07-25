Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinde Zeki Selçuk dönemi

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 5.olağan kongresinde, Zeki Selçuk Başkanlığa seçildi.

Adıyaman Fuar ve Kongre Merkezinde yapılan seçimde Zeki Selçuk ve Özkan Kılınç yarıştı. Bin 13 kişinin oy kullandığı seçimde 15 oy geçersiz sayıldı. Seçimde Özkan Kılınç 473 oy alırken Zeki Selçuk ise 525 oy aldı. 525 Oy alan Zeki Selçuk, Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına seçildi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine seçilen Zeki Selçuk, herkese teşekkür ederek, devraldığı bayrağı daha yüksek çıtalara çıkartmanın gayreti içerisinde olacağını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.