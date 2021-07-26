Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesi’nde sokak ve caddeleri sporcular temizledi.

Besni ilçesi Şambayatspor U14 alt yapı sporcuları, antrenmanları için kullandıkları sokak ve caddelerin kirli olmasından rahatsız olarak temizlik yapma kararı aldı. Temiz bir geleceğin ancak temiz bir toplum ve çevre ile gerçekleşeceğine inanan sporcular, ellerine aldıkları çöp torbalarıyla cadde ve sokaklarda çöp topladı. Cadde ve sokakları pırıl pırıl bir hale getiren sporcular, belde halkı tarafından takdir topladı.

Çevreye karşı duyarlılıklarından dolayı genç sporculara teşekkür eden Şambayat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Menteş, “Bizim amacımız topluma duyarlı gençlik yetiştirmek. Bu da çevre temizliğinden geçer. O yüzden çocuklarımızın saha dışındaki tüm davranışlarını kontrol ediyor ve çok güzel sonuçlar alıyoruz. Buda bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

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