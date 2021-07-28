Yeni Sanayi mahallesinde kaldırım yenileme çalışması

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Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Sanayi Mahallesinde kaldırım düzenleme ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Mahallede devam eden kaldırım döşeme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyleyen yetkililer, çalışmaların ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yapılacağını dile getirdi.

Çalışmalardan büyük memnuniyet duyan mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve belediye ekibine teşekkür etti.

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