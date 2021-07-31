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Adıyaman'da deredeki anız yangını söndürüldü

DHA

Adıyaman'da deredeki anız yangını söndürüldü


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, dere yatağında çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Alitaşı Mahallesi´nde meydana geldi. Çırçır deresi yatağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredeki vatandaşların da yardımlarıyla söndürülen yangında dumandan etkilenen 1 itfaiye eri ise tedaviye alındı.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2021-07-31 20:55:29

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