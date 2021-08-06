Yolcu otobüsünde korkutan yangın

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

Adıyaman’da, seyir halindeki yolcu otobüsünün alev alarak yanması paniğe neden oldu.



Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği yakınlarında seyir halinde olan Nedim S. idaresindeki 02 H 0027 plakalı şehir içi yolcu taşıyan otobüsün alt kısmında yangın meydana geldi. Alevleri fark eden otobüs sürücüsü aracı durdurarak yangın tüpü ile alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda soğutma gerçekleştirildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otobüste maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.