Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

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Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde Yaşar E. idaresindeki 02 ABY 496 plakalı Kuba marka motosiklet ile Hüseyin A. idaresindeki 02 EE 214 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile motosiklette bulunan Murat B. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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