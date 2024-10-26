Adıyaman'ın Maldivler'i
Adıyaman'daki Atatürk Baraj Gölü içinde bulunan yükseltiler, sonbahar aylarında suyun azalması nedeniyle adalara dönüşüyor. Baraj gölü içinde oluşan adalar, toprağının beyazı ve turkuaz rengi sularıyla Maldivler'i andırıyor
Türkiye'nin Maldivler'i olarak bilinen Adıyaman Atatürk Baraj Gölü kıyısı ve adalar sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründü.
Drone kamerasıyla gökyüzünden görüntülenen adalar ve baraj kıyıları görsel şölen sundu.
Uzunluğu 180 kilometre, toplam su hacmiyse 48,5 milyar metreküp olan baraj gölünde sarı ve mavinin uyumu göze çarptı.
İşte Fırat Nehri üzerinde 1990 yılında inşa edilen ve Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır illeri arasında yer alan Atatürk Barajı'nın drone görüntüleri...