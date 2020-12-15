Adnan Oktar suç örgütüne operasyon!

Tarım ve Orman, Gençlik ve Spor ile Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi

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Adnan Oktar suç örgütünün sosyal medyada propagandasını yapan 23 şüphelinin yakalanması için İstanbul Merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyen ve bu yönde eylemlerde bulunan şüphelileri tespit etti. Örgüt lehine kamuoyunda algı oluşturmak maksatlı sosyal medyada çalışmalar yapan aralarında kamuda görevli 3 doktor ve 1 öğretmenin de olduğu 23 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.