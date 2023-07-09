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        AFAD'dan 15 il için 'turuncu', 15 il için 'sarı' kodlu yağış uyarısı

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), aşırı yağışlar nedeniyle 15 il için 'turuncu', 15 il için ise 'sarı' kodlu uyarı yaptı. Yağışların devam ettiği bölgelerde 63 ihbara AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale edildiği ifade edilirken, Zonguldak-İstanbul yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 22:35
        AFAD'dan turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı
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        AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak illerinde 'Turuncu Kod', Amasya, Bilecik, Bursa, Erzincan, İstanbul, Tokat, Bayburt, Yozgat, Ardahan, Yalova, Sivas, Kars, Gümüşhane, Erzurum, Çorum illeri için de 'Sarı Kod' uyarısı verildiği duyruldu.

        Uyarı verilen illerde, valilik ve İl AFAD Müdürlüklerine mesaj formuyla bilgilendirme yapıldı. AFAD tarafından turuncu kod ile uyarılan 15 ilde yaşayan tüm vatandaşlar SMS ile bilgilendirildi.

        ZONGULDAK- İSTANBUL YOLU ULAŞIMA KAPANDI

        Zonguldak'ın Merkez ilçe ve Çaycuma ilçesindeki aşırı yağışlar nedeniyle bölgeye, Zonguldak İl AFAD'dan 14 personel, 3 bot, Bilecik İl AFAD'dan 2 personel, 1 motopomp, 1 pompa ve 1 araç, Manisa İl AFAD'dan 3 personel, 1 motopomp, 1 pompa ve 1 araç, Jandarma Arama Kurtarma'dan 7 dalgıç, 3 bot ve 2 araç görevlendirildi. Aşırı yağışlar sonucu il genelinde su baskınları, yıldırım düşmesi ve kaya düşmesi meydana geldi. Yağışların devam ettiği bölgede 63 ihbara AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale edildiği ifade edilirken, Zonguldak-İstanbul yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

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        BARTIN'DA EKİPLER TEYAKKUZDA

        Yağışların devam ettiği Bartın'da 129 ihbar bildirilirken, aşırı yağışlar sonucu ev su baskını, kaya düşmesi ve kanal taşması meydana geldi. Kuruçay deresinin taşmasıyla mahsur kalan 11 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Bartın Çay'ı yüzde 100, Kirazlı Çeşme Barajı yüzde 20 doluluk seviyesine ulaşırken, Bartın İl AFAD'dan 10 personel, 2 bot, Afyonkarahisar İl AFAD'dan 5 personel, 3 motopomp, 2 pompa ve 1 araç, Eskişehir İl AFAD'dan 2 dalgıç, 2 bot, 1 araç, Samsun İl AFAD'dan ise 6 personel, 3 motopomp ve 1 araç görevlendirildi.

        Aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı Rize'de İl AFAD'dan 57 personel, 1 bot, Trabzon'da İl AFAD'dan 22 personel, 1 bot teyakkuz halinde bekliyor.

        Ayrıca uyarı verilen tüm illere ekiplerin sevk edildiği belirtildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        #HABER
        #hava durumu
        #AFAD
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