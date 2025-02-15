Şırnak'ta küçükbaş hayvanların 'üst geçidi kullanması' kameraya yansıdı Şırnak'ın Cizre ilçesinde, alışılmadık bir olay yaşandı. Çevre yolu okullar bölgesinde bulunan üst geçit, bu kez insanlara değil, koyunlara hizmet etti. Bir sürü koyun, çobanlarının rehberliğinde, güvenli bir şekilde karşıya geçmek için üst geçidi kullandı

Anadolu Ajansı Giriş: 15.02.2025 - 18:38 Güncelleme: 15.02.2025 - 18:45 facebook

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