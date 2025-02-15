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        Haberler Gündem Şırnak'ta küçükbaş hayvanların 'üst geçidi kullanması' kameraya yansıdı - Güncel Haberler

        Şırnak'ta küçükbaş hayvanların 'üst geçidi kullanması' kameraya yansıdı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, alışılmadık bir olay yaşandı. Çevre yolu okullar bölgesinde bulunan üst geçit, bu kez insanlara değil, koyunlara hizmet etti. Bir sürü koyun, çobanlarının rehberliğinde, güvenli bir şekilde karşıya geçmek için üst geçidi kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 18:38 Güncelleme: 15.02.2025 - 18:45
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        Koyunlardan üst geçit mesajı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde küçükbaş hayvanların üst geçitten geçişi görüntülendi.

        Cizre ile Mardin'in Nusaybin ilçesi arasında bulunan uluslararası İpek Yolu'nda yayaların güvenliği için yapılan üst geçidi, bu kez küçükbaş hayvanlar kullandı.

        ÇOBAN KOYUNLARI ÜST GEÇİDE YÖNLENDİRDİ

        Hayvanlarını otlatmak isteyen bir çoban, yolun karşısına güvenle geçirmek istediği sürüyü üst geçide yönlendirdi.

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        Tarihi kara yolunu kullanan bir sürücü, üst geçitten geçen küçükbaş hayvanları görünce o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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        #cizre üst geçit
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        #haberler
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