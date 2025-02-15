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        Haberler Gündem Güncel İşçi servisi devrildi: 25 yaralı | Son dakika haberleri

        İşçi servisi devrildi: 25 yaralı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 20:48 Güncelleme: 15.02.2025 - 20:48
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        İşçi servisi devrildi: 25 yaralı
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        Tekirdağ'da işçi taşıyan Raif A. yönetimindeki midibüs, Atatürk Caddesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 24 işçi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi ile Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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