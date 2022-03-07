AFAD'dan Ukrayna'ya aşevi TIR'ı yola çıkıyor 0:00 / 0:00

Rusya Ukrayna arasında tüm şiddetiyle süren savaşı ve yol açtığı insanlık dramlarını izlemek için bu ülkede bulunan Habertürk yazarı Kemal Öztürk, Habertürk'teki görüntülerin ardından konuyla ilgili hazırlıklar yapan AFAD ise Ukrayna'ya aşevi kurmak için harekete geçtiğini aktardı...

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, göçmenlerin toplandığı Lviv kentinde Türkiye'nin organize ettiği tahliye otobüsünün içinden son durumu Habertürk TV'den Serap Belet'e anlattı:

TAHLİYE OTOBÜSÜNDEN İNSAN MANZARALARI

Ukrayna'dan batıya iki tane ana göç yolu var. Biri Polonya diğeri Romanya üzerinden. Polonya'ya gidecekler Lviv'e geliyorlar. Şu anda biz Türkiye'nin organize ettiği, Türkler ve diğer mağdur olan insanların tahliyesini sağlayan otobüsün içindeyiz. Lviv'den Romanya'ya doğru gideceğiz.

"2 SAATLİK YOLU ANCAK 6 SAATTE GELEBİLDİK"

Türkiye'den gelen otobüsün kaptanı 10 günden beri tahliyede görev alan bir vatandaşımız:

Diyor ki:

"Sıkıntılı ortam, insanlar mağdur. Lviv'e üçüncü servisimiz. Yollarda sürekli kontrol var. Kapılarda insanlar geri gönderiliyor 'savaşsın' diye. Türkler'den hariç çok yabancı var bize dahil olan. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yollarca çok çevirmeler oldu, her tarafta barikatlar var. 2 saatlik yolu 6 saatte geldik."

"TÜRK KONSOLOSLUĞU SAĞOLSUN"

Otobüsteki bir Türk vatandaşı şöyle konuş Zar zor çıktık. Trene binmek meseleydi. Türk konsolosluğu sağolsun.

Söz sırası Türkmenistanlı bir vatandaşta:

Ben Türkmenistan vatandaşıyım. Eşim Sivaslı. 42 saatlik yoldan geldik trene binmek için. Yollar açılırsa Türkmenistan'a gitmeyi düşünüyoruz.

Kırımlı bir kadın: Kiev'den geliyorum. İşgalde Kırım'daydım. Şu anda iki kızım yanımda. Türkiye'ye gidiyoruz.

"AFAD UKRAYNA'YA AŞEVİ TIR'LARI"

Kemal Öztürk haberi şimdilik şöyle noktalıyor:

Tahliye otobüslerinde göçmenlerden, mağdurlardan para isteniyor, ancak Türkiye bu operasyonlarda para istemiyor. Kendi vatandaşı olmayan insanlardan da para almıyor... Ücret alınmadan İstanbul'a kadar taşınıyor. Meydanda varillerden bozma sobalarda yemek pişirilmeye çalışılıyor. Bizim ülkemizde küçük bir insani yardım derneğinin bile aşevi gibi seyyar araçları var. Habertürk'te çıkan görüntülerin ardından bu sabah AFAD Başkanı en kısa zamanda bir aşevi kuracaklarını ve bunun için Ukrayna yetkililerle harekete geçtiklerini söyledi.