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Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'daki insanlık dramına Türkiye de sessiz kalmıyor. Her iki ülke ile de üst düzey temaslarını sürdüren Türkiye, insani yardımları da AFAD eliyle Ukrayna'ya ulaştırdı.

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, savaşın en şiddetli günlerinde Lviv'de kaleme aldığı yazılarında ve Habertürk TV canlı yayınlarında özellikle yemek dağıtımındaki eksikliklere dikkat çekmişti. AFAD'ın bu konudaki tecrübesinin hatırlatıldığı bu yayınların ardından Türkiye'den yardım TIR'ları yola çıktı.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Ülkemizin yardım elini Ukrayna halkına ulaştıran mobil mutfak TIR'ımız, Lviv bölgesinde sıcak yemek dağıtımına başladı" denildi.