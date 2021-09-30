Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1749 personel alımı yapılacak kadrolar belli oldu. Cumhurbaşkanlığı İhdası yayımlandı.

Yayınlanan ilana göre,

183 Destek Personeli,

61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

3 Avukat,

7 Diğer Sağlık Personeli,

7 Teknisyen,

5 Veteriner Hekim,

61 Sosyal Çalışmacı,

146 Mühendis,

175 Büro Personeli,

1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni, alımı olmak üzere toplamda 1749 personel alımı yapılacak.



AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



1.AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, gereklidir.

2.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,