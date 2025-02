AFAD: Tsunamiden Ege kıyıları çok fazla etkilenmeyecek

Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasının ardından, olası tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunmak amacıyla Ege bölgesinde düzenlenen toplantıların sonuncusu İzmir’de gerçekleştirildi. İzmir Valisi Süleyman Elban başkanlığında düzenlenen Ege Denizi Santorini Adası ve Civarındaki Sismik Aktiviteye Yönelik Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, bilim insanları, askeri yetkililer, belediye başkanları, kamu kurumlarından temsilciler, kaymakamlar, belediye başkanları ve muhtarlar katıldı.

Toplantının ardından Seferihisar ilçesinde AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, ODTÜ İnşaat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, bilim insanları, AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla saha taraması gerçekleştirildi. İncelemelerin ardından Prof. Dr. Orhan Tatar, olası tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'na konuşlandırılan mobil siren sistemi önünde açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Tatar, "Bugün 3 gün boyunca yaptığımız illerdeki bölgesel koordinasyon toplantılarının sonuncusunu İzmir'de gerçekleştirdik. Ayın 11'inde salı günü Muğla ilimizde ilk toplantıyı gerçekleştirdik. Daha sonra Bodrum'u ziyaret ettik. Yine Aydın'ın Didim ilçesini ziyaret ettik. Dün Aydın'da bir toplantı gerçekleştirdik. Bugün de sabah saat 10.00-12.00 arasında İzmir Valisi Süleyman Elban başkanlığında, belediye başkanımız, Ege Ordu Komutanımız, kamu kurumlarından temsilciler, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, muhtarlarımızın katılımıyla çok verimli, doyurucu bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.

Toplantıda Santorini Adası civarındaki sismik aktivitenin doğurabileceği olası tehlikeler ve bunların oluşturacağı risklerin neler olabileceği konusunda çok ayrıntılı değerlendirmelerde bulunulduğunu dile getiren Prof. Dr. Tatar, "2 tane farklı risk karşımızda duruyor. Bunlardan bir tanesi olası volkan patlaması ya da tsunami oluşturacak büyüklükte bir depremin olması durumunda ortaya çıkabilecek bir tsunami etkisi ya da bir volkan patlaması sonrasında oluşabilecek volkanik küllerin kıyılarımıza kadar ya da ülkemizin değişik bölgelerine kadar ulaşıp, ulaşmama konusunu değerlendirdik. Özellikle Ahmet Cevdet Yalçıner hocamız çok uzun yıllardan beri bu konuda çalışan, çok deneyimli, uluslararası kurumlarda görev yapmış bir hocamız. Onun ve ekibinin yaptığı değerlendirmeler bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

"2020'DEKİ TSUNAMİNİN ESAMESİ OLMAYACAK"

ODTÜ İnşaat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner ise "30 Ekim 2020'de tsunaminin ıslattığı yerdeyiz. Böyle bir olay dahi olmayacak. Her türlü senaryoyu denedik. 3 ada var, şeytan üçgeni bir yer, korkunç bir tablo çizelim; her türlü senaryo, denizaltı heyelanı, volkan patlaması, krater çökmesi ya da 1956 yılında olan deprem gibi bir deprem. Orada her senaryo denendi. Burada 2020'deki tsunaminin yaptığının esamesi olmayacak. Bodrum Yarımadası'nda da 1956 yılında olduğu kadar etkisi olacak, orada da bir tek can kaybı olmamıştır, tekne bile batmamıştır. Sığacık ve Seferihisar'da Santorini tarafında oluşacak kötü senaryoların hepsine dair tsunami açısından hiçbir etki görmeyeceğini söylüyorum. En iyi farkındalık Sığacık'ta, çünkü yaşadılar. Bu farkındalık başka yerlere ulaşsın. Farkındalık olması lazım. Santorni merkezli bütün senaryolara göre Sığacık güvende. Bodrum tarafı da 1 metre mertebesinde 1956'daki kadar tsunami etkisi görebilir" dedi.

"ÖZEL BİR EKİP TESİS ETTİK"

Volkan patlaması durumunda oluşabilecek riskleri değerlendiren Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan da "Halihazırda atmosfer koşullarını değerlendirdiğimizde olası bir partiküler madde taşınımının ülkemizin güney bölgelerini kısmi etkileyebileceğini tahmin ediyoruz. Müdürlük olarak yer seviyesinden 20 kilometre seviyesine kadar söz konusu riskleri doğrudan değerlendiriyoruz. Kuvvetli bir volkan patlaması söz konusu olursa özel bir ekip tesis ettik, atmosferi volkan patlaması özelinde 7 gün 24 saat gözlemliyor ve izliyoruz. Böyle bir durumda AFAD ile temasa geçip vatandaşların söz konusu etkiden en az şekilde etkilenmesini sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.

