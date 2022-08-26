AFAD ve Kandilli 26 Ağustos Çuma son depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerinde depremin büyüklüğü, derinliği, saati ve nerede olduğu gibi birçok detay paylaşılıyor. Türkiye'de meydana gelen son depremler merak ediliyor. "Deprem mi oldu, nerede" sorusu yanıtını arıyor. İşte 26 Ağustos Cuma son dakika depremleri...

26 AĞUSTOS 2022 AFAD SON DEPREMLER

26 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.08.26 08:48:49 37.8735 29.5160 9.4 -.- 1.3 -.- BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2022.08.26 08:39:58 37.1627 28.5952 11.6 -.- 1.6 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.26 07:47:56 37.0822 28.4228 7.6 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.26 06:56:14 40.0648 42.6018 5.0 -.- 2.0 -.- BASKOY-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2022.08.26 06:51:43 37.1368 30.1228 3.1 -.- 2.9 -.- SULEKLER-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2022.08.26 06:47:14 36.9512 27.5665 19.8 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.26 06:32:42 37.9775 27.1772 9.0 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.26 06:07:16 39.1297 41.2902 4.3 -.- 2.1 -.- BUZLUGOZE-VARTO (MUS) İlksel

2022.08.26 06:03:35 39.1373 41.3213 5.0 -.- 1.9 -.- BUZLUGOZE-VARTO (MUS) İlksel

2022.08.26 05:37:34 38.7082 30.6323 5.4 -.- 1.0 -.- KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.08.26 05:31:10 39.0780 27.5437 1.0 -.- 1.6 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel

2022.08.26 04:25:40 34.8812 24.9567 11.9 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.26 03:59:14 37.8515 26.8243 6.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.08.26 03:50:09 37.9328 27.1532 10.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.26 03:20:47 36.3327 29.2480 5.0 -.- 1.5 -.- KARADERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2022.08.26 03:17:58 36.9283 28.0908 3.1 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.26 03:17:32 36.9525 28.1050 29.5 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.26 02:48:30 36.9272 27.5927 6.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.26 02:33:52 39.1308 41.2735 4.1 -.- 1.8 -.- YAYLA-VARTO (MUS) İlksel

2022.08.26 02:31:53 39.3738 26.1497 2.9 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.26 02:07:21 40.1500 42.0298 19.7 -.- 1.6 -.- MURATBAGI-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2022.08.26 01:50:27 37.4442 30.8832 5.0 -.- 2.6 -.- MELIKLER-SUTCULER (ISPARTA) İlksel

2022.08.26 01:25:46 37.9953 42.5598 11.1 -.- 1.9 -.- SAGIRKAYA-HIZAN (BITLIS) İlksel

2022.08.26 00:31:44 37.0725 34.7110 7.6 -.- 2.2 -.- SARIKOYAK-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel