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Haberler Gündem AFAD ve Kandilli: Son depremler 17 Haziran Cuma 2022 son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
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AFAD ve Kandilli: Son depremler 17 Haziran Cuma 2022 son dakika deprem mi oldu, nerede?

Meydana gelen son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından günlük olarak paylaşılıyor. Deprem endişesi yaşayan veya sarsıntı hisseden kişiler son dakika depremlerini araştırıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede? İşte, 17 Haziran Cuma son depremler listesi...

AFAD ve Kandilli: Son depremler 17 Haziran Cuma 2022 son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD günlük olarak yayınladığı verilerde son dakika depremlerinin nerede, kaç şiddetinde olduğunu derinliğini ve saatini paylaşıyor. Peki, deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 17 Haziran 2022 Cuma günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 17 HAZİRAN 2022

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.06.17 09:55:43 38.7432 43.3835 5.0 -.- 2.1 -.- TABANLI-(VAN) İlksel
2022.06.17 08:53:43 37.9865 27.1703 4.6 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.17 08:13:11 40.7263 31.5228 12.5 -.- 1.8 -.- KARAKOY-(BOLU) İlksel
2022.06.17 08:01:52 38.8330 43.4572 12.8 -.- 1.9 -.- GEDIKBULAK-(VAN) İlksel
2022.06.17 06:16:36 37.8397 27.2068 7.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.17 06:02:05 38.6215 30.7302 5.3 -.- 1.2 -.- ISIKLAR-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.06.17 05:57:07 39.0002 35.9002 3.8 -.- 1.8 -.- SULTANHANI-BUNYAN (KAYSERI) İlksel
2022.06.17 05:27:16 37.2217 28.6865 7.9 -.- 1.9 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel
2022.06.17 04:58:50 37.8770 26.8548 5.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.17 04:29:13 40.1858 27.5503 12.5 -.- 1.3 -.- GELGEC-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2022.06.17 04:22:00 38.9778 27.0017 7.2 -.- 1.7 -.- DEMIRTAS-DIKILI (IZMIR) İlksel
2022.06.17 04:09:45 41.0212 43.8962 5.0 -.- 3.7 3.9 ERMENISTAN İlksel
2022.06.17 03:41:20 36.9365 27.6647 6.9 -.- 3.3 3.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.17 02:52:33 38.9748 30.2072 5.0 -.- 2.8 -.- AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.06.17 02:23:40 38.9953 30.2043 1.3 -.- 2.5 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.06.17 02:00:27 37.0168 28.5027 5.0 -.- 1.4 -.- SARAYYANI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.06.17 01:28:19 39.8500 27.9313 9.9 -.- 1.6 -.- YAGCILAR-(BALIKESIR) İlksel
2022.06.17 00:57:21 39.5895 27.0250 12.3 -.- 1.6 -.- EDREMIT (BALIKESIR) İlksel
2022.06.17 00:21:05 39.8260 27.9442 7.0 -.- 1.9 -.- YAYLABAYIR-(BALIKESIR) İlksel

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