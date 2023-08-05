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        Haberler Dünya Afganistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Afganistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 19:50
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        Afganistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem
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        ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), yerel saatle 20.31'de meydana gelen depremin merkez üssünü Badahşan vilayetinin Curm ilçesi, büyüklüğünü de 5,8 olarak açıkladı.

        Komşu ülkeler Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan’dan da hissedilen depremin, yerin 207 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

        Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Hindikuş Dağları üzerinde bulunan Badahşan'da sık sık depremler meydana geliyor.

        Afganistan'da Haziran 2022'de Pakistan sınırında bulunan Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklündeki depremde 1200 kişi yaşamını yitirmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Deprem
        #Afganistan
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