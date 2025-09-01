Son dakika haberine göre Afganistan'da deprem oldu. Yerel saatle 23.47'de meydana gelen depremin merkez üssü, ülkenin Pakistan sınırına yakın Nangarhar vilayetinin merkez ilçesi Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğu açıklandı. Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntıda yüzlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Şarafat Zaman, can kaybının artabileceğini belirtti. Peki, Afganistan'da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, ölü ve yaralı sayısı kaç? İşte 2025 Afganistan'da depremi hakkında son gelişmeler…