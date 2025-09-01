Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem AFGANİSTAN DEPREM SON DAKİKA: Can kayıpları var! Afganistan'da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, ölü ve yaralı sayısı kaç?

        Afganistan'da korkutan deprem! Can kayıpları var… Afganistan'da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Afganistan deprem ile gece yarısı sallandı. Şiddetli sarsıntı, Afganistan'da Pakistan sınırına yakın bir noktada meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 23.47'de yaşanan depremin merkez üssünün ülkenin Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı. Deprem sonrası ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı. Peki, Afganistan'da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, ölü ve yaralı sayısı kaç? İşte, 2025 Afganistan deprem son dakika gelişmeleri...

        Giriş: 01.09.2025 - 08:21 Güncelleme: 01.09.2025 - 08:21
        1

        Son dakika haberine göre Afganistan'da deprem oldu. Yerel saatle 23.47'de meydana gelen depremin merkez üssü, ülkenin Pakistan sınırına yakın Nangarhar vilayetinin merkez ilçesi Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğu açıklandı. Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntıda yüzlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Şarafat Zaman, can kaybının artabileceğini belirtti. Peki, Afganistan'da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, ölü ve yaralı sayısı kaç? İşte 2025 Afganistan'da depremi hakkında son gelişmeler…

        2

        AFGANİSTAN DEPREM İLE SALLANDI

        Afganistan'da Pakistan sınırına yakın bir noktada yerel saatle 23.47'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün ülkenin Pakistan sınırına yakın Nangarhar vilayetinin merkez ilçesi Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

        Deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        Aynı eyalette 20 dakika sonra 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

        3

        ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ?

        Ülkenin resmi haber ajansı Bakhtar, deprem nedeniyle en az 250 kişinin öldüğünü, 500 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

        Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Şarafat Zaman ise, depremin dağlık ve ulaşımı zor bir bölgede gerçekleştiğini belirterek, geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

        4

        "CAN KAYBI ARTABİLİR"

        Can kaybının artabileceğini kaydeden Zaman, "İnsan kayıpları ve altyapı hasarına ilişkin kesin bilgilere ulaşmamız zaman alacak" açıklamasında bulundu. Sarsıntının şiddeti ve depremin yol açtığı hasar ise kameralara yansıdı.

        7 Ekim 2023'te Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve ardından güçlü artçı sarsıntılar yaşanmıştı. Taliban hükümeti en az 4 bin kişinin hayatını kaybettiğini tahmin etmişti.

        BM ise yaklaşık bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

        5

        ÜLKEYİ VURAN EN ŞİDDETLİ DEPREMLERDEN BİRİ

        Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu aktardı.

