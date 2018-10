Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye katılarak Türk ordusuna karşı savaşan yabancı YPG’lilerin Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Afrin’den kaçışlarını anlattıkları bir video ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlanan videoda, YPG’ye katılışları sırasında tören yapılan, dünya medyasına röportaj yaptırılan yabancı teröristler Türk ordusunun gelişi sırasında paniğe kapıldıklarını ve örgütten kaçmaları için emir aldıklarını söylüyor.

"GERÇEK KOMANDOLAR!"



Vatan gazetesinden İlker Akgüngör'ün haberine göre görüntülerde konuşan yabancı teröristlerden biri olan Çin asıllı İngiliz vatandaşı Huang Lei, Afrin’e ilerleyen Türk askerleriyle ilk karşılaşmalarını şöyle anlatıyor: "Ağaçların arasından daha fazla adamın geldiğini görüyorduk. İşte o zaman Türk üniformalı birilerini gördük. ÖSO’dan değillerdi. Gerçekten de Türk komandolarıydı.



"KIYAMET KOPTU, KAÇIN!"

Tam yemek yerken, herkes çok rahat, gülerken birden her yere mermi yağmaya başladı. Hevallerden biri 'Düşman geldi' dedi. Kıyamet koptu resmen (Küfrediyor). Bizi kuzeyden, doğudan ve batıdan vuruyorlardı. Her yerden aynı anda (Küfrediyor). Yanımızdaki Kürt, 'Kaçın' dedi. Yürümeyin, araç falan beklemeyin.



"YPG'DE HER ÜLKEDEN TERÖRİST VAR!"



Afrin’den kaçan Huang Lei, zaman zaman sosyal medyadan kendine ait günlüğün fotoğraflarını yayınlıyordu. Günlükte yabancı YPG’lilerin fotoğrafları da yer alıyordu. Afrin’in alınmasından sonra TSK benzer günlükleri de ele geçirmişti.

"ÖLECEĞİMİZDEN YÜZDE 90 EMİNDİK"

Teröristler videoda, Türk askerinin gelişini şu sözlerle anlatıyor: "Bombardımandan sonra hava saldırıları başladı. 'Aman tanrım geliyorlar' dedik. Askerlerle dolu araçlar gördük. Yüzlercesi her yerden bize ateş ederek geliyordu. Tam şehir merkezindeydiler. Sonra havanlar gelmeye başladı. Anladık ki bu tesadüf değil. Bizim şehre doğru gittiğimizi, kaçmaya çalıştığımızı görebiliyorlar. Öleceğimizden yüzde 90 emindik. İki kez kuşatıldık. Sonunda kaçmayı başardık.



"TAKTİKLERİ ÇOK İYİYDİ"



Her şey için para ödediklerini ve erzak sıkıntısı çektiklerini söyleyen yabancı YPG’liler Türk ordusunun taktiğinin çok iyi olduğunu belirtiyor: "Söylemem lazım ki taktikleri çok iyi. Çok etkili. Hazırlıksızız. Afrin operasyonu 3 aşamadan oluşuyor. Sınır güvenliği, şehri kuşatmak ve şehre saldırı. Açıkladıkları bu. Ve etkili görünüyor. Zaten barajı ele geçirdiler. Şimdi suyu kestiler."



YPG'NİN SİHA KORKUSU

Aynı videoda yer alan ve 14 Mart 2018’de çekildiği belirtilen bir başka görüntüde ise Afrin şehir merkezi bombalanırken yabancı YPG’liler, bombaların sesleri ve patlama etkilerinin hissedilmesi üzerine, "Kesinlikle depresyona sokar adamı" diyor. Milli SİHA Bayraktar TB-2’nin etkisini ve kaçıp kurtulmanın çok zor olduğunu ise şöyle anlatıyorlar: "Şehir merkezine giriyorlar. Acayip bir durumdayız. Şu an saat 17.30, birazdan hava kararacak. Hava karardığında da çok tehlikeli olacak (küfrediyor). Çünkü drone’ları her şeyi görebiliyor."



SÖZDE AFRİN'İ CEHENNEM EDECEKLERDİ...

YPG’li yabancı teröristler örgüte katılırken ve Afrin Harekâtı öncesinde Türkiye’yi tehdit ederek savaşacaklarını söylüyordu. Videoda görülen Huang Lei, ilk açıklamalarında "Afrin’e gidip savaşmaya hazırız. Türk teröristlere karşı savaşacağız" diyordu. Bir başka yabancı YPG’li ise Rakka’dan Afrin’e geldiklerini belirterek, "Afrin’i onlara cehenneme çevireceğiz" demişti. Afrin’de öldürülen Fransız vatandaşı Kendal Breizh kod adlı Oliver François Jean Le Clainche ve arkadaşları ise yine Afrin’e gelmeden önce yayınladıkları videoda, "Afrin’e Türkler ile savaşmak için geldik. Asla teslim olmayacağız. Türkleri bekliyoruz" diye konuşmuştu.



"KORKTUĞUM TEK ŞEY TÜRKLERE YAKALANMAK"

Videoda en çok konuşan Çin asıllı İngiliz vatandaşı Huang Lei (25), tek korkusunun Türklere yakalanmak olduğunu söylüyor ve ekliyor: "Eğer gelirlerse pimi çekip bombayı göğsüme koyacağım." Manchester Üniversitesi’ndeki siyasi bilimler eğitimini yarım bırakarak 3.5 yıl önce Suriye’ye giden Lei, geçen şubatta İngiliz yayın organı BBC’ye verdiği röportajda, "Türk birliklerini durdurabileceğimiz konusunda gerçekten şüpheliyim. Tankları, zırhlı araçları, jetleri ve uyduları var. Türkiye büyük bir ülke, adeta bir savaş makinesi. Zaman alsa da, bir gün savaşı kesinlikle kazanacaklar. Bu savaşı kazanamayacağız" demişti.

