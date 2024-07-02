Afyonkarahisar'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
Giriş: 02.07.2024 - 18:13 Güncelleme: 02.07.2024 - 18:14
H.A. idaresindeki hafif ticari araç, Emirdağ-Yunak kara yolu Ağılcık köyü mevkisinde A.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler H.A ile A.T. ve otomobilde bulunan D.Y. yaralandı.
Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.T. ve D.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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