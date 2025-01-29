Annesini pompalı tüfekle öldürdü (3)

Afyonkarahisar'da annesi Sevgi Erbay'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren H.H.B. ile arkadaşı O.K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından H.H.B. ve O.K., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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