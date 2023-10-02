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        AKÜ'de öğrencilere etli pilav ikram edildi

        Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 2023-2024 akademik yılının başlangıcında AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş tarafından öğrencilere etli pilav ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 19:29 Güncelleme: 02.10.2023 - 19:31
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        AKÜ'de öğrencilere etli pilav ikram edildi
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        Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 2023-2024 akademik yılının başlangıcında AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş tarafından öğrencilere etli pilav ikram edildi.

        Karakaş, yemekte öğrencilere yaptığı konuşmada 2023-2024 eğitim öğretim yılının verimli, başarılı ve hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Etli pilav ile öğrencileri karşıladıklarını kaydeden Karakaş, şöyle devam etti:

        "Geçtiğimiz yıllarda uzaktan eğitim yoluyla öğrencilerimizden uzak kaldık. Geçen yıl deprem nedeniyle uzaktan eğitime geçmiştik. Öğrencileri heyecanla bekliyorduk. Bugün o vuslat gerçekleşti. Öğrencileri, hafta sonu otogarda karşıladık ve yönlendirdik. Bugün de etli pilav ile karşıladık. Onlara farklı şekilde hoş geldiniz demiş olduk. Ülkemizin farklı yerlerinden gelen öğrenciler var. Üniversiteye ilk defa gelen öğrenciler de var. 2023-2024 akademik yılında yeni kayıt sayısı 8 bin 500 ve bu sayı bir rekordur."

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