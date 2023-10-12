Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamidiye köyünde uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilo 920 gram esrar, bir miktar kenevir tohumu ile 12 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlı Ç.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.