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        Afyonkarahisar'da öğretmenini bıçakla yaralayan öğrenci yakalandı

        Afyonkarahisar'da öğrencisi tarafından bıçakla yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 18:00 Güncelleme: 22.12.2023 - 18:00
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        Afyonkarahisar'da öğretmenini bıçakla yaralayan öğrenci yakalandı
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        Afyonkarahisar'da öğrencisi tarafından bıçakla yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı.

        İddiaya göre, Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci İ.D. (15) derste din kültürü öğretmeni M.K. (45) ile yoklama nedeniyle tartıştı.

        Tartışmanın ardından İ.D, öğretmeni M.K'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan öğretmenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis tarafından gözaltına alınan İ.D, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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