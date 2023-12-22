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        Afyonkarahisar'da meslek lisesi öğrencileri kuşlar için yuva yaptı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, "Kuşlar Üşümesin" projesi kapsamında okuldaki atölyede yaklaşık 100 kuş yuvası yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 09:37 Güncelleme: 22.12.2023 - 09:43
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        Afyonkarahisar'da meslek lisesi öğrencileri kuşlar için yuva yaptı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, "Kuşlar Üşümesin" projesi kapsamında okuldaki atölyede yaklaşık 100 kuş yuvası yaptı.

        Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı Bölümü öğrencileri, kış aylarında kuşlar için bir proje yapmaya karar verdi.

        Öğrenciler, sosyal sorumluluk projesini öğretmen ve okul idarecileriyle paylaştı.

        Projeleri kabul edilen öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle okulun atölyesinde yaklaşık 100 kuş yuvası üretti.

        Okul Müdürü Emin Çınar, AA muhabirine, öğrencilerinin projesini çok beğendiklerini söyledi.

        Projede yardımlaşmanın öneminin ön plana çıktığını aktaran Çınar, şöyle konuştu:

        "Kısa sürede öğrencilerimiz öğretmenlerinin desteğiyle atölyede teknolojik cihazları kullanarak 100 kuş yuvası yaptı. Bunları da Emirdağ Kaymakamlığı başta olmak üzere ilçedeki kurumlar ve ağaçlık alanlara yakın olan köy muhtarlıklarına hediye edeceğiz. Kuş yuvaları ağaçlara takıldıktan sonra takibini yapacağız. Öğrencilerimiz ile vatandaşların yemleme çalışması düzenlemesini de planlıyoruz."

        Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı Bölümü öğretmeni Arda Aktaş da öğrencilere destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

        Öğrencilerden Metin Baykara da kuş yuvalarına isimler yazarak ağaçlara astıklarını kaydetti.

        Öğrencilerden Samet Ödemiş de arkadaşlarıyla kuşlar için yaptıkları projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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