Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da istihdama katılan kadınların sayısı tekstil işletmeleriyle arttı

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da, İŞKUR'un programı kapsamında 6 ay eğitim alan çoğunluğu kadınlardan oluşan kursiyerler, kentteki tekstil işlemlerinde çalışma imkanı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:00 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da istihdama katılan kadınların sayısı tekstil işletmeleriyle arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da, İŞKUR'un programı kapsamında 6 ay eğitim alan çoğunluğu kadınlardan oluşan kursiyerler, kentteki tekstil işlemlerinde çalışma imkanı buluyor.

        Ulaşım noktasında çok sayıda kente yakın olan Afyonkarahisar'ın, ilçeleri ve beldelerinde her yıl tekstil işletmesi yatırımları artıyor.

        Bu işletmelerdeki işçi açığını gidermek için İŞKUR'un "İşbaşı Eğitim Programı" kapsamında, elinde bir mesleği bulunmayanlara 6 aylık eğitim veriliyor. Mesleği öğrenen çoğunluğu kadın kursiyerler, bu tesislerde istihdam ediliyorlar.

        - Kadın istihdamını artırmak için tekstil işletmeleri kuruldu

        İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da 2020'den itibaren "Memleketimde Üretim, Memleketimde İstihdam" projesi uygulandığını ve kentteki çok sayıda belediyeyle tekstil işletmeleri kurulması yönünde ortak hareket ettiklerini söyledi.

        Kentteki kadın istihdamını artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Karakaya, şöyle konuştu:

        "Bu süreçte belediyelerimizin desteğini de aldık. Son yıllarda Afyonkarahisar genelinde 12'si yeni yapılmış, 90 tekstil işletmemiz bulunuyor. Buralarda da yüzde 95'i kadın olmak üzere yaklaşık 3 bin 500 kişi istihdam ediliyor. Kadın çalışanlarımız da overlokçu, makineci ve ütücü mesleklerinde istihdam ediliyor. İŞKUR olarak İşbaşı Eğitim Programı ile imalat sektöründeki çalışanlarımıza cep harçlığı ile genel sağlık sigortası kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı primlerini karşılıyoruz."

        - "İngiltere, İspanya ve Fransa'ya yoğun ihracatımız oluyor"

        Yatırımcı Salih Bayır da yıllardır sektörde yer aldıklarını, Emirdağ ilçesi Gömü beldesindeki 50 kadına iş imkanı sunduklarını dile getirdi.

        İŞKUR desteğiyle istihdam sayısını artırmayı planladıklarını aktaran Bayır, "Dokuma ürünleri üzerine kadınlar için bluz, pantolon ve farklı elbise grupları üretiyoruz. Hem de giyim sektöründe bilinen markalara ürün dikiyoruz. Kumaşın kesim, dikim ve paketlemesine kadar bir süreci söz konusu. Sonrasında satış için mağazalara gönderiliyor. Ürünlerimizi iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiyoruz. İngiltere, İspanya ve Fransa'ya yoğun ihracatımız oluyor."diye konuştu.

        - Kadın işçiler üretime katkı sağladıkları için mutlu

        Gömü Belediye Başkanı Hakkı Tekin de beldedeki tekstil işletmesinde çalışan kadınların ev bütçelerine katkı sağlamasından memnun olduklarını, vatandaşlardan da güzel geri dönüşler aldıklarını kaydetti.

        Üç çocuk annesi tekstil işçisi Sebahat Demirkol, kazandığı parayla aile bütçesine katkı sağladığını, işini severek yaptığı belirtti.

        Tekstil işçisi Büşra Yeşil, ilk kez elbise üreten bir iş yerinde olduğunu belirterek, "Diktiğimiz ürünleri mağazalarda görünce hem mutlu oluyor hem de gururlanıyoruz."dedi.

        Tekstil işçisi Kübra Ünlü de yaklaşık 6 aydır idari ve paketleme birimlerinde çalıştığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan davasında iki yeni mağdur daha!
        Seçil Erzan davasında iki yeni mağdur daha!
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        "Beşiktaş tarihinde görmedik"
        "Beşiktaş tarihinde görmedik"
        Kasım ayında sıcaklıklar ekstrem değerleri gördü!
        Kasım ayında sıcaklıklar ekstrem değerleri gördü!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Enkazdaki çocuklarına bisküvi aldığını söylemişti... Büyük acı!
        Enkazdaki çocuklarına bisküvi aldığını söylemişti... Büyük acı!
        Negatif faiz liderliğini Arjantin’e devrettik
        Negatif faiz liderliğini Arjantin’e devrettik
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kızıldeniz’e ‘Orta Koridor’ alternatifi…
        Kızıldeniz’e ‘Orta Koridor’ alternatifi…
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Beş yıl prim desteği
        Beş yıl prim desteği
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
        Beşiktaş'ta Çalımbay dönemi sona erdi
        Beşiktaş'ta Çalımbay dönemi sona erdi
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da meslek lisesi öğrencileri kuşlar için yuva yaptı
        Afyonkarahisar'da meslek lisesi öğrencileri kuşlar için yuva yaptı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar Belediyesi 3 bin 690 öğrenciye burs veriyor
        Afyonkarahisar Belediyesi 3 bin 690 öğrenciye burs veriyor
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'da 24 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da 24 ruhsatsız silah ele geçirildi