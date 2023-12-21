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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:00 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:22
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Çay ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        İl merkezi ile Çay ilçesindeki belirlenen adreslere yaptığı operasyonda, 6 bin 500 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 10 litre kaçak alkol ve 80 mermi ele geçirildi.

        Operasyonda, 4 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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