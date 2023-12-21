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        Afyonkarahisar Belediyesi 3 bin 690 öğrenciye burs veriyor

        Afyonkarahisar Belediyesi tarafından "Eğitime Destek" projesi kapsamında 3 bin 690 öğrenciye aylık 350 lira burs veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:39
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        Afyonkarahisar Belediyesi 3 bin 690 öğrenciye burs veriyor
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        Afyonkarahisar Belediyesi tarafından "Eğitime Destek" projesi kapsamında 3 bin 690 öğrenciye aylık 350 lira burs veriliyor.

        Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yaptığı açıklamada, bu yıl "Eğitime Destek" projesine 4 bin 151 velinin başvuru yaptığını belirtti.

        Yapılan incelemede 3 bin 690 öğrenciye 5 ay boyunca 350 lira burs desteği kartlarının dağıtımına başlandığını aktaran Zeybek,

        "Biz öğrencilerimizden başarılı olmalarını istiyoruz ve bunun için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Her daim öğrencilerimizin, halkımızın ve ihtiyaç sahiplerinin yanındayız." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri

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