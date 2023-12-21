Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'da yapılan trafik denetiminde 119 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki trafik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, denetimlerde 119 araç sürücüsüne ilgili trafik kanunlarına göre cezai işlem uyguladı.

- Bayat'ta üniversite öğrencilerine seminer verildi

Bayat'ta 50 üniversite öğrencisine uyuşturucuyla mücadele eğitime verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bayat Meslek Yüksekokulu'nda uyuşturucuyla mücadele konusunda düzenlenen seminerde sunum yaptı.

Seminerde öğrencilere, Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonunun (UYUMA) kullanımı hakkında da bilgi verildi.

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