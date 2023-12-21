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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Afyonkarahisar'da yapılan trafik denetiminde 119 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:02 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:19
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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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        Afyonkarahisar'da yapılan trafik denetiminde 119 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki trafik denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, denetimlerde 119 araç sürücüsüne ilgili trafik kanunlarına göre cezai işlem uyguladı.

        - Bayat'ta üniversite öğrencilerine seminer verildi

        Bayat'ta 50 üniversite öğrencisine uyuşturucuyla mücadele eğitime verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bayat Meslek Yüksekokulu'nda uyuşturucuyla mücadele konusunda düzenlenen seminerde sunum yaptı.

        Seminerde öğrencilere, Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonunun (UYUMA) kullanımı hakkında da bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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