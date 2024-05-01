Konya, Afyonkarahisar ve Karaman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

Karaman'da kutlamalar kapsamında, Karaman Lisesi önünde toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri, 1. İstasyon Caddesi'nden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kadar slogan atarak yürüdü.

Öz Sağlık-İş Sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı İbrahim Gürbüz, Filistin başta olmak üzere, yeryüzünün bütün mazlum coğrafyalarında yaşanan insanlık dışı olaylara "dur" demek için meydanlarda olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Etkinlik, daha sonra Kılıçarslan Meydanı'nda devam etti.

Konya, Afyonkarahisar ve Karaman'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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