Afyonkarahisar'da yaralı bulunan doğan tedavi altına alındı
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde yaralı doğan kuşu bulundu.
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde yaralı doğan kuşu bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yürütülen devriye faaliyeti sırasında bitkin halde yaralı bir doğan kuşuna rastladı.
Ekipler, muhafaza altına aldığı kuşu, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma ve Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine teslim etti.
Kuş, tedavisinin ardından bulunduğu bölgede doğaya salınacak.
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