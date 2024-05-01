Afyonkarahisar'da yasa dışı haşhaş ekimi yapan 3 kişiye adli işlem uygulandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yasa dışı haşhaş ekim alanlarının tespitine yönelik kontrol gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Toprak Mahsulleri Ofisi personelleri, Kayıhan beldesinde, 3 kişinin 15 bin 740 metrekarelik tarlaya 741 bin 10 kök izinsiz haşhaş ekimi yaptığını tespit etti.

Arazideki haşhaş bitlikleri sürülerek imha edildi, 3 kişiye adli işlem uygulandı.