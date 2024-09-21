Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da sahipsiz eşeklere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde sahipsiz eşeklere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 10:14 Güncelleme: 21.09.2024 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da sahipsiz eşeklere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde sahipsiz eşeklere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        E.U. (31) idaresindeki 15 DJ 738 plakalı hafif ticari araç, Kadılar köyü yakınlarında yolda önüne çıkan eşeklere çarptı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan H.U. (30) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Trump'a suikast girişimindeki hatalar ortaya çıktı!
        Trump'a suikast girişimindeki hatalar ortaya çıktı!
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        Bu illerde kuvvetli yağacak! 4 bölgede şiddetli sağanak!
        Bu illerde kuvvetli yağacak! 4 bölgede şiddetli sağanak!
        Annesi, 2 ağabeyi ve yengesini katleden polisin işte son savunması!
        Annesi, 2 ağabeyi ve yengesini katleden polisin işte son savunması!
        Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü
        Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        Flare, boyfriend, wide leg... Hangisini seçeceğiz?
        Flare, boyfriend, wide leg... Hangisini seçeceğiz?
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        ADD Afyonkarahisar Şubesi Başkanı Cengiz'den 6. Etem Tem Fotoğraf Yarışması...
        ADD Afyonkarahisar Şubesi Başkanı Cengiz'den 6. Etem Tem Fotoğraf Yarışması...
        Arnica Frig Ultra Maratonu 10'uncu yılında 8 ülkeden 800 sporcuyu ağırladı
        Arnica Frig Ultra Maratonu 10'uncu yılında 8 ülkeden 800 sporcuyu ağırladı
        AK Parti'li Karaaslan, Afyonkarahisar'da "Gençlik Buluşması"nda konuştu:
        AK Parti'li Karaaslan, Afyonkarahisar'da "Gençlik Buluşması"nda konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Afyonkarahisar'da "Türkiye Bulu...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Afyonkarahisar'da "Türkiye Bulu...
        Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu 6 kişi yaraland...
        Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu 6 kişi yaraland...
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, CİMER üzerinden takdir edilen kamu persone...
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, CİMER üzerinden takdir edilen kamu persone...