        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'dan törenle uğurlandı

        İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Kübra Güran Yiğitbaşı, törenle uğurlandı.

        Giriş: 24.02.2026 - 12:43 Güncelleme:
        İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'dan törenle uğurlandı

        İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Kübra Güran Yiğitbaşı, törenle uğurlandı.

        Valilik önünde düzenlenen törende Yiğitbaşı ve eşi Selim Yiğitbaşı ile vedalaşmak isteyenler yoğunluk oluşturdu.

        Vedalaşma sırasında duygusal anlar yaşandı, bazı kent sakinleri gözyaşlarına hakim olamadı.

        Yiğitbaşı, burada yaptığı konuşmada, dört yıl kadar önce çok gururlu, onurlu, şerefli, müstesna görevi icra etmek, ifa etmek üzere, tarihi bir sorumluluğu omuzlarında hissederek Afyonkarahisar'a geldiklerini söyledi.

        Yaklaşık 30 yıl kadar önce şehrin valisi değil, gelini olarak gönül bağının oluştuğunu ve kurulduğunu anlatan Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

        "Dört yıl kadar önce de bu tarihi sorumlulukla, bu duyguyla, bu heyecanla, gururla aynen burada sizlerle kucaklaşmış, merhabalaşmış ve selamlamıştık. Şimdi de bu tarihi emaneti, bu görevi gururla, onurla, gönül rahatlığıyla teslim etmenin ve sizlerin kalbinde, gönlünde bir yer bırakmanın heyecanıyla, gururuyla, mutluluğuyla ve şükrüyle aranızdan ayrılıyorum. Hem gazilerimize hem şehit yakınlarımıza, gazi ailelerimize, beni bağırlarına bastıkları için, bu toprakların ne kadar büyük bir emanet olduğunu her daim hissettirdikleri için çok teşekkür ediyorum."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

