"Gönül Dağı" oyuncuları Afyonkarahisar'da izleyicilerle buluştu

TRT 1 ekranlarında her cumartesi izleyiciyle buluşan "Gönül Dağı" dizisi oyuncuları, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali"ne konuk oldu.

Akrones Otel Kocatepe Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşide, dizinin senaristlerinden Ali Kara, "Gönül Dağı"nın hazırlık sürecine Kovid-19 salgınından önce başladıklarını söyledi.

Kara, dizinin başlangıç noktasının Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsüne dayandığını belirterek, "Gönül Dağı, hem aşamadığın bir dağ hem de iyileşemeyen bir yaradır. Bu düşünceden yola çıktık. Yani 'nerede bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağı'ndan taşlar düşer' diyerek başladık. Sonra hikaye bunun etrafında örgülendi ve dizi ortaya çıktı. Senarist olarak bu fırsatı veren TRT'ye, Ferhat Bey'e, yönetmenimize, oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Dizinin her bölümünde 100 sayfaya yakın bir senaryo yazdıklarına işaret eden Kara, şöyle konuştu: "Bu sayfalar içinde akslarımız, hikayelerimiz var. Her hikayeyi dolu dolu yazmaya çalışıyoruz. Tek başıma senaryoyu yazmıyorum, bir ekibim var. Onlarla her haftaya bir beyin fırtınası ile başlıyoruz. Önce duyguları takip ediyoruz. Aslında dışarıdan çok zormuş gibi gözüküyor ama içeriden o kadar zor olmadığını söyleyebilirim. Biz genelde bir duyguyu, karakterleri takip ettiğimiz için hiçbir zaman tıkanmıyoruz. Çünkü onların hayatın akışı gibi bir akışı var. Hayatın içinden beslenmeye çalışıyoruz. Ben genel olarak yazılan eserlerin gerçekliğe yaklaştıkça bir etkisi olacağını düşünüyorum. Bu iş aslında bir kafa işi değil. Kalple, ruhla yapılması gereken bir iş. "

- "İnsan önce ailesini, sonra soy bağına, topraklarına, vatanına, kültürüne sahip çıkmalı" Dizinin yapımcı Ferhat Eşsiz de "'Bizi bize anlatan bir proje' diyerek yola çıktık. Dizi 5'inci sezonda. Halen iddiasını koruyor. Duyguları halen güçlü ve taze. İzleyicisiyle halen iletişimde olan bir projeyi sürdürüyoruz." diye konuştu. "Gülsüm Öğretmen" karakterini canlandıran oyuncu Ulviye Karaca da seyircilerin "Gönül Dağı" ile gönül bağı kurduğunu söyleyerek, bu durumun nedenlerine dair şunları kaydetti:

"İnsan önce ailesine, sonra soy bağına, topraklarına, vatanına, kültürüne sahip çıkmalı. Bizler değişik kültürlerden de gelmiş olsak, aynı bayrak altında bu toprağın insanları olarak birlikte yaşama yollarını arıyoruz. 'Gönül Dağı'nın da bizi yeniden birlik olmaya, mutlu olmaya, ailenin birliğine, vatana, toprağa hizmet etmeye, sahip çıkmaya gösteren bir yapım olduğu için yıllardır bir numara olduğunu düşünüyorum. Böyle güzel bir anlatımda, Anadolu'da yıllarca gençlerin, çocukların yetişmesinde emek vermiş bir öğretmeni canlandırmak beni son derece hem heyecanlandırdı hem de mutlu etti."

- "Dizimiz yardımlaşma, insani değerler üzerine kurulu bir yapım" Oyuncu Yavuz Sepetçi, dizide üstlendiği "Ciritçi Abdullah" rolüne ilişkin, şu ifadeleri kullandı: "Ciritçi Abdullah, Anadolu irfanından. Özü sözü mert, dinlenen ve yiğit. Gençliği at sırtında geçmiş, bu yüzden de biraz ailesini ihmal etmiş bir karakter. Fakat şu var, Ciritçi Abdullah'ın misyonu bana göre Kurtuluş Savaşı'na dayanıyor. Bizim Gönül Dağı'nda da anlattığımız yardımlaşmayı, biz Kurtuluş Savaşı'ndan beri yapıyoruz. Bizim dizimiz de yardımlaşma, insani değerler üzerine kurulu bir yapım. Bu anlamda dizide Ciritçi Abdullah karakteri çok güzel yazılıyor. Ben de elimden geldiğince oynuyorum."

Oyuncu Ege Aydan, dizide belediye başkanı rolünü oynama teklifi kendisine geldiğinde çok heyecanlandığını dile getirerek, "Yönetmenimiz Yahya Bey'e pandemi döneminde Gönül Dağı için 'nasıl bir dizi' diye sorduğumda, 'üç tane genç, bozkırda uçak uçuruyor' dedi ve zaten bu cümleyle ben kendimi işin içinde buldum." dedi. "Gönül Dağı"nın diğer dizilerden farklı bir yapıda olduğunu vurgulayan Aydan, senaristin başarılı kalemi sayesinde toplumsal ve ailevi değerleri çok güzel bir üslupla seyircilere aktardıklarını anlattı.

Ferdi Sancar da "Burada karşılıklı olmak çok keyifli. Ustalarla birlikte olmak çok keyifli. Öncelikle böyle bir işe cesaret ettiği için yapımcımızı yürekten takdir ve tebrik ediyorum. Sonrasında senaristimiz Ali bey, bize o kadar güzel şeyler açtı ki, kendimizi içinde bulduk. Elimizden geldiğince sizlerin karşısına çıktık, çok güzel bir ekip olduk. En küçük rolden, en büyük role herkes karakterine kendinden bir şeyler katmaya çalıştı." görüşünü paylaştı. Dizide "Selami" karakterini oynayan Eser Eyüboğlu ise "Gönül Dağı, insanların toprakla yitirdiği bağını tekrar onlara sağladı. İnsanların nereden gelip, nasıl bir yol izlediğini olması gerekenin üzerinde daha güzel bir şekilde ifade etti. Yine özlem duyduğumuz geleneklerimizi, göreneklerimizi bize tekrar hatırlattı." diye konuştu.