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        Afyonkarahisar'da altgeçitte devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Afyonkarahisar'da altgeçitte devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 16:32 Güncelleme: 28.11.2024 - 16:40
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        Afyonkarahisar'da altgeçitte devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Afyonkarahisar'da altgeçitte devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

        Murat G, (48) idaresindeki 55 AIC 11 plakalı zeytin yüklü kamyon, Atatürk Bulvarı'ndaki altgeçitte devrildi.

        Karşı şeride geçen kamyon, hafif ticari araca da çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kamyonda sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sürücü Murat G, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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