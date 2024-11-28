Afyonkarahisar'da altgeçitte devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Afyonkarahisar'da altgeçitte devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.
Afyonkarahisar'da altgeçitte devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.
Murat G, (48) idaresindeki 55 AIC 11 plakalı zeytin yüklü kamyon, Atatürk Bulvarı'ndaki altgeçitte devrildi.
Karşı şeride geçen kamyon, hafif ticari araca da çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kamyonda sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sürücü Murat G, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.
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