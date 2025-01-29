Afyonkarahisar'da minibüs elektrik direğine çarptı, 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.Ç. (24) idaresindeki 27 AVZ 696 plakalı minibüs, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 8. kilometresinde refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü S.Ç. ile araçtaki S.Ç. ve M.Ç. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.