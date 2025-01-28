Afyonkarahisar'da 30 ton kaşar peyniri ve 31 ton süt ürünü ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 30 ton kaşar peyniri, 31 ton süt ürünü ve bin kilogram beyaz peynir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir işletmede farklı markalara ait ürünlerin taklit edilerek satışa sunulduğu yönünde bilgi aldı.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince işletmede arama yapıldı.

Yapılan aramada, 30 ton kaşar peyniri, bin kilogram beyaz peynir, 263 bin marka etiketi, 2 bin kutu ambalaj, 5 bin 883 peynir kovası, 31 ton süt ürünü, 7 bin 883 paketleme kolisi ve 263 bin etiket ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başladı.