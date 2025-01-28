Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da 30 ton kaşar peyniri ve 31 ton süt ürünü ele geçirildi

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 30 ton kaşar peyniri, 31 ton süt ürünü ve bin kilogram beyaz peynir ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 15:52 Güncelleme: 28.01.2025 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da 30 ton kaşar peyniri ve 31 ton süt ürünü ele geçirildi
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 30 ton kaşar peyniri, 31 ton süt ürünü ve bin kilogram beyaz peynir ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir işletmede farklı markalara ait ürünlerin taklit edilerek satışa sunulduğu yönünde bilgi aldı.

        İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince işletmede arama yapıldı.

        Yapılan aramada, 30 ton kaşar peyniri, bin kilogram beyaz peynir, 263 bin marka etiketi, 2 bin kutu ambalaj, 5 bin 883 peynir kovası, 31 ton süt ürünü, 7 bin 883 paketleme kolisi ve 263 bin etiket ele geçirildi.

        Olayla ilgili adli tahkikat başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor? 
        Hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor? 
        Sırbistan Başbakanı istifa etti
        Sırbistan Başbakanı istifa etti
        İmamoğlu 2 soruşturmadan ifadeye çağrıldı
        İmamoğlu 2 soruşturmadan ifadeye çağrıldı
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Beşiktaş'ta rota Ansu Fati!
        Beşiktaş'ta rota Ansu Fati!
        1500 liraya sarı ölüm
        1500 liraya sarı ölüm
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Düğün hazırlığı yaparken öldüler!
        Düğün hazırlığı yaparken öldüler!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Öldüren reklam panosu için dava açıldı!
        Öldüren reklam panosu için dava açıldı!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da yangın tüpü satan iş yerleri denetleniyor
        Afyonkarahisar'da yangın tüpü satan iş yerleri denetleniyor
        Eber Gölü ve Akarçay Havzası için AB destekli proje çalışmalarına başlandı
        Eber Gölü ve Akarçay Havzası için AB destekli proje çalışmalarına başlandı
        Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı
        Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı
        Şuhut bezi, Salar başbezi ve Afyon önlüğü Türkiye Dokuma Envanteri listesin...
        Şuhut bezi, Salar başbezi ve Afyon önlüğü Türkiye Dokuma Envanteri listesin...
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı