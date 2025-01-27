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        Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 14:45 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:45
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        Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kusura Köy Meydanı'nda bir otomobilin drift yaptığı bilgisine ulaştı.

        Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

        Çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şüphelinin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

        Drift yapılan otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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