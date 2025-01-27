Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı

Çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şüphelinin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kusura Köy Meydanı'nda bir otomobilin drift yaptığı bilgisine ulaştı.

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