Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, Afyonkarahisar'da iş yeri temsilcileriyle bir araya geldi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Birinci dereceye gelen memur arkadaşlara da 3600 ek gösterge verilmelidir." dedi.

Kahveci, Afyonkarahisar Atlı Spor Kulübünde iş yeri temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Kahveci, bu yıl 8. toplu sözleşmeleri yapacaklarını söyledi.

Bu toplu sözleşmede 4 milyon kamu görevlisi, 2,5 milyon emekli ve ailelerle birlikte 20 milyon insanın gelecek 2 yılda alacağı ücretleri özlük haklarını konuşacaklarını belirten Kahveci, "Çünkü anayasa böyle diyor. Memurların ücret artışları anayasayla toplu sözleşmede belirleniyor. Onun için toplu sözleşme süreçleri önemli. 8. toplu sözleşmeler zorlu geçecek. Refah payı bizim hakkımız." diye konuştu.

3600 ek göstergenin gündemlerini epey meşgul ettiğini dile getiren Kahveci, şöyle konuştu:

"Aşağı yukarı yüzde 90'ını çözdük. 3600 ek göstergenin sağlık çalışanlarına, ön lisans mezunu arkadaşlara da verilmesini tesis ettik ancak burada eksik kalan bir kısım var. Birinci dereceye gelen memur arkadaşlara da 3600 ek gösterge verilmelidir. Cumhurbaşkanı 2023 seçimlerinde kamuoyuyla da paylaşmıştı bir vaat olarak. Onun için gelin bunu bir an önce çözelim mesela önümüzdeki hafta itibariyle bir torba kanunu gelecek Meclis'e bu torba kanunu içerisine koyarsınız çok rahatlıkla çıkar. Hiç olmazsa o arkadaşların emekli olduklarında aktif çalıştığında 3600 ek göstergenin çok bir faydası yok. Asıl emeklilikte faydası var. Bunun için önümüzdeki hafta bir girişimde bulunacağız."