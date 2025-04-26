Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan zanlıların 3 kişiyi 500 bin lira dolandırmaları üzerine çalışma başlattı.

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