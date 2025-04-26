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        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 11:56 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:09
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        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan zanlıların 3 kişiyi 500 bin lira dolandırmaları üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, E.K. ile B.B'yi İstanbul'daki adreslerinde gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. tutuklandı, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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