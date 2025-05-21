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        Afyonkarahisar'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 18:52 Güncelleme: 21.05.2025 - 18:52
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        Afyonkarahisar'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Y.D. (34) idaresindeki 03 AAK 403 plakalı motosiklet, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 55. kilometresinde bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü Y.D. ve beraberindeki H.S. (33) Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Y.D. kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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