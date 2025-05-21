Afyonkarahisar'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Y.D. (34) idaresindeki 03 AAK 403 plakalı motosiklet, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 55. kilometresinde bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü Y.D. ve beraberindeki H.S. (33) Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Y.D. kurtarılamadı.
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