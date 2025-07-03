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        Afyonkarahisar'da asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte yürütülen asayiş çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 16:48 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:55
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        Afyonkarahisar'da asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte yürütülen asayiş çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

        Yiğitbaşı, valilikte düzenlediği toplantıda, orman yangınlarına karşı mücadeleyi en üst seviyede sürdürdüklerini söyledi.

        Bu kapsamda 15 Haziran-15 Ekim'de ormanlık alanlara girişler ile orman çevresinde ve açık alanlarda ateş yakmanın yasaklandığını anlatan Yiğitbaşı, "Ayrıca, piknik, mangal ve anız yakmak gibi faaliyetlerden kaçınılmalıdır." dedi.

        Kentteki mevsimlik tarım işçileriyle yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar'da asayiş olaylarının yüzde 99'u aydınlatılmıştır. FETÖ'ye üye olma suçu kapsamında 3 şüpheli yakalanmıştır. DEAŞ kapsamında 3 şüpheli yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele de ise 29 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemi gerçekleştirilmiştir." ifadesini kullandı.

        Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Göç İdaresi Müdürü Buğra Totan ile Orman İşletme Müdürü Mutlu Tepe katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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