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        Fanatik gelin ile damat, nikah masasına tuttukları takımların formalarıyla oturdu

        HÜSEYİN ÜNLÜSOY - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde fanatik Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı çift, nikah törenine gelinlik ve damatlık yerine tuttukları takımların formasıyla geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:19 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:19
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        Fanatik gelin ile damat, nikah masasına tuttukları takımların formalarıyla oturdu
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        HÜSEYİN ÜNLÜSOY - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde fanatik Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı çift, nikah törenine gelinlik ve damatlık yerine tuttukları takımların formasıyla geldi.

        Sandıklı'da yaşayan Ali Öksüz ile Rabia Eser çifti, Belediyenin evlendirme dairesine başvurdu. Gerekli işlemlerinin ardından çift, nikah için tarih belirledi.

        Fanatik Fenerbahçe taraftarı Öksüz ile Galatasaraylı Eser, Sandıklı Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen törende, tuttukları takımların formalarını giyerek nikah masasına oturdu.

        - "Fenerbahçe iyiyse ben de iyi oluyorum, kötüyse ben de kötü oluyorum"

        Matematik öğretmeni Ali Öksüz, AA muhabirine, küçük yaşlarından bu yana fanatik Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyledi.

        Tuttuğu takımla kuvvetli bağı bulunduğunu, takımının galibiyetinde kendisinin de mutlu olduğunu, mağlubiyetinde ise gününün çok kötü geçtiğini anlatan Öksüz, şunları kaydetti:

        "Fenerbahçe iyiyse ben de iyi oluyorum, kötüyse ben de kötü oluyorum. Nikahımız da klasik törenler gibi olmasın, farklı bir şey olsun istedik. Nişanlım, nikah masasına tuttuğumuz takımların formalarıyla oturmayı teklif etti. Nişanlım aileden fanatik Galatasaraylı. Böyle renkli olacağını düşündük. Farklı takımların taraftarı olan arkadaşlarımızı da çağırdık. Hepsi kendi takımlarının formalarını giyerek törene geldi. Çok farklı ve güzel bir nikah töreni oldu. Nikah törenimize Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor hatta yabancı takımların formalarıyla katılan misafirlerimiz oldu. Farklı bir nikah töreni istedik ve çok şükür bunu da yaptık. İnşallah hayatımız da böyle renkli geçer."

        - "Renkli ve güzel bir nikah töreni oldu"

        İngilizce öğretmeni Rabia Eser ise nikahın bu şekilde kıyılması fikrinin kendisinden çıktığını dile getirdi.

        Eser, alışılagelmişin dışında bir nikah töreni olmasını istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Klasik gelinlik ve damatlık yerine tuttuğumuz takımların formasıyla nikahımızı kıymak istedik. Misafirlerimize de hangi takımlılarsa o takımın formasını giyerek törene gelebileceğini söyledik. Böyle bir şey yaptık. Renkli ve güzel bir nikah töreni oldu. Fanatik Galatasaraylı olmam babadan gelen bir şey. Eşim de aynı şekilde Fenerbahçeli. 'Neden bunları birleştirmeyelim?' dedik. İnşallah hayatımız da hep böyle güzel ve renkli geçer."

        Sandıklı Belediyesi evlendirme memuru Kürşat Cengiz de ilk kez böyle bir nikah törenine şahit olduğunu bildirdi.

        Cengiz, 2025 Aile Yılı'nda rengarenk bir nikah kıydıklarını belirterek, "İki ayrı taraftarı nikahla birleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

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