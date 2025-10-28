Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
S.B. (35) idaresindeki 03 HN 814 plakalı otomobil, merkeze bağlı Anıtkaya köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 4 kişi kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.
