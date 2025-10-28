Habertürk
        Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:07 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:07
        Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        S.B. (35) idaresindeki 03 HN 814 plakalı otomobil, merkeze bağlı Anıtkaya köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 4 kişi kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

