Afyonkarahisar'da fabrikadaki patlamada 10 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yağ fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 1'i ağır 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili bölgede başlatılan inceleme sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.