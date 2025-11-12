Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da fabrikadaki patlamada 10 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 16:26 Güncelleme: 12.11.2025 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da fabrikadaki patlamada 10 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.

        Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yağ fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 1'i ağır 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Olayla ilgili bölgede başlatılan inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        Tekne ters döndü... O anlar kamerada! Öldüren alabora!
        Tekne ters döndü... O anlar kamerada! Öldüren alabora!
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        Okulda kâbus! 6 öğrenciye cinsel istismar... İstenen ceza belli oldu!
        Okulda kâbus! 6 öğrenciye cinsel istismar... İstenen ceza belli oldu!
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Dilovası'ndaki yangın dehşetinde ilk rapor!
        Dilovası'ndaki yangın dehşetinde ilk rapor!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar OSB'de yağ fabrikasında patlama: 2 işçi yaralandı
        Afyonkarahisar OSB'de yağ fabrikasında patlama: 2 işçi yaralandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Ülkü Ocakları Başkanı Çetinkaya'dan ocak binası açıklaması
        Ülkü Ocakları Başkanı Çetinkaya'dan ocak binası açıklaması
        Muhtar taleplerini İGM üyelerine aktardı
        Muhtar taleplerini İGM üyelerine aktardı
        Vatandaşlar karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarıldı
        Vatandaşlar karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarıldı
        Polis bir hafta içerisinde çeşitli suçlardan aranan 31 kişiyi yakaladı
        Polis bir hafta içerisinde çeşitli suçlardan aranan 31 kişiyi yakaladı