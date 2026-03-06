Afyonkarahisar'da "Antik Çağdan Günümüze Kadınların Güzellik Anlayışı ve Kozmetik" sergisi açıldı

Afyonkarahisar Müzesi'nde "Antik Çağdan Günümüze Kadınların Güzellik Anlayışı ve Kozmetik" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.



Müze Müdürü Mehmet Garipcin, Fuaye Alanı'ndaki açılışta, kadının insanlık tarihinin en başından beri derin bir simgesellik taşıdığını, yaşamın sürdürülebilirliğini, estetiği, direnci ve dönüştürücü gücünü temsil ettiğini söyledi.



Güzellik ve bakım anlayışının insanlık tarihi boyunca değiştiğini ancak hiçbir zaman önemini yitirmediğini belirten Garipcin, şunları kaydetti:





"Antik dönemden günümüze kadar kadınlar hem estetik görünüm hem de toplumsal kimliklerini ifade etmek amacıyla kozmetik ürünler kullanmışlardır. Kozmetik ürünler kadınların yaşamında sürekli var olmuştur. Biçimi, içeriği ve anlamı değişse de önemini korumuştur. Güzellik anlayışı her çağda farklılaşsa da kozmetik, kadınların toplum içindeki yerlerini belirleme araçlarından biri olmayı sürdürmüştür."



Serginin açılışına, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

